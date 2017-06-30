Владимир Путин лично контролирует лечение Дарьи Стариковой

30 Июня 2017 года, 11:50

МОСКВА/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - Президент РФ Владимир Путин лично контролирует ситуацию с лечением больной раком девушки из Апатитов. Ему доложено о выбранной методике лечения и результатах ее обследования, сообщил журналистам гендиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Андрей Каприн.

«Насколько вы знаете, Владимир Владимирович Путин лично контролирует эту ситуацию. Вчера министр здравоохранения была у него. Мы докладывали о тех обследованиях и том плане лечения, который будет предложен в этом индивидуальном случае, и было решено, что девочка лечится в этом институте пока», — рассказал Каприн.

Дарья Старикова обратилась на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину и рассказала, что из-за нехватки узких специалистов в Апатитах ей поставили неверный диагноз и назначили неправильно лечение. В результате чего рак прогрессировал, не оставляя шансов на выздоровление девушки.