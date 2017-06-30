30 Июня 2017 года, 19:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - Главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев отозвал своё заявление об увольнении. Такое решение было принято после огромного числа граждан, которые решили попросить не оставлять лечебное заведение. В специально созданной группе в поддержку Ширеява тем или иным способом выступили более 10,5 тысяч человек.

Напомним, Юрий Ширяев написал заявление об увольнении 20 июня после того, как на больницу обрушили многочисленные проверки, являющиеся отголоском «прямой линии» с Владимиром Путиным, на которой выступила больная раком жительница Апатитов Дарья Старикова.