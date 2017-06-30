Клещи продолжают нападать на северян по всей стране

03 Июля 2017 года, 13:59

РОССИЯ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ - По состоянию на 29 июня 2017 года в медицинские организации Мурманской области по поводу укусов клещей обратилось 44 человек, вернувшихся из поездок за пределы Мурманской области. Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, только один человек был привит против клещевого вирусного энцефалита. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Укусы клещами зарегистрированы на территории Республик Карелии и Башкорстана, Алтайского, Ставропольского, Краснодарского краёв, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Пензенской, Псковской областей, Республики Беларусь, Финляндии. Медицинскими работниками пострадавшим оказана медицинская помощь, 25 человек получили иммуноглобулинопрофилактику.

На прошедшей неделе выявлен, подтвержден клинически и лабораторно диагноз клещевого вирусного энцефалита у жителя области, ранее не привитого. Укус клещом произошёл на территории Онежского района Архангельской области. В настоящее время пострадавший находится на стационарном лечении в медицинской организации.

Фото: LiveInternet