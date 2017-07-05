Минздраву и Кандалакшской ЦРБ досталось от прокуратуры

05 Июля 2017 года, 16:24

КАНДАЛАКША/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Прокуратура города Кандалакши провела проверку по обращению представителя несовершеннолетнего ребенка в связи с нарушением его права на получение лекарственного препарата по рецепту врача.

В ходе проведения проверки установлено, что в силу имеющегося заболевания несовершеннолетнему назначается специальный лекарственный препарат. Однако в период с января по март 2017 года государственный контракт на поставку данного препарата Министерством здравоохранения Мурманской области не был заключен. В этой связи Кандалакшская ЦРБ отказывала в выписке рецептов на препарат, и несовершеннолетний не был своевременно обеспечен им. Законный представитель была вынуждена приобретать препарат за счет собственных средств.

По результатам проверки прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление в интересах несовершеннолетнего ребенка и его законного представителя.

Решением суда отказ ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» в выписке рецептов на бесплатное получение лекарственного препарата в период с февраля по апрель 2017 года признано незаконным. Кроме того, с Министерства здравоохранения Мурманской области в пользу законного представителя взысканы денежные средства, потраченные на приобретение лекарственного препарата.

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