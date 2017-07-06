Мурманские врачи просят остановить оптимизацию здравоохранения

06 Июля 2017 года, 12:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Мурманского диагностического центра написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Медработники просят главу государства остановить оптимизацию системы здравоохранения в Мурманской области. По их словам, непродуманные действия приводят к тому, что качество и доступность медицинской помощи в регионе снижаются.

«За последние несколько лет реорганизации оптимизации подвергались многие учреждения. Ликвидированы как самостоятельные структуры инфекционная больница, центр СПИД, центр медицины катастроф, медицинский информационно-аналитический центр», — приводит текст обращения агентство FlashNord.

Планируемое присоединение МДЦ к Мурманской областной клинической больнице, по мнению медиков, приведет к разрушению системы централизации диагностической помощи. Они также пожаловались на проблемы направления пациентов из поликлиник в диагностический центр: врачи не направляют людей в другое учреждение, поскольку от количества пациентов зависит финансирование самой поликлиники.

«В итоге сложилась парадоксальная ситуация: пациенты не могут получить необходимые обследования ни в поликлинике, ни добиться направления в диагностический центр», — отмечается в обращении.