Мурманские школьники побывали в стоматологической клинике. На экскурсии

06 Июля 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня воспитанники детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при гимназии №8 побывали с экскурсией в старейшей муниципальной стоматологической клинике «Дента».

Сейчас в лагере идет вторая смена, для 135 юных мурманчан со всех округов города это прекрасная возможность весело провести время, поучаствовать в массе интереснейших состязаний, конкурсов, мастер-классов и экскурсий, которые помогут им сориентироваться с выбором дальнейшей профессии.

«Детям очень интересно узнать, как работает стоматология. Возможно, некоторые из них свяжут свою дальнейшую жизнь с медициной и в будущем станут моими коллегами», – рассказала директор муниципальной стоматологии «Дента» Татьяна Елпанова.

Помимо ознакомительного осмотра учреждения с ребятами провели профилактическую беседу о важности тщательного ежедневного ухода за полостью рта.

Напомним, этим летом на базе школ и гимназий Мурманска открыто 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в них отдохнут 1740 юных горожан.

АГМ