Дождались: во флотской столице начат ремонт детской поликлиники

СЕВЕРОМОРСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – В столице Северного флота начался ремонт детской поликлиники, сообщает «Большое радио».
Отмечается, что поликлиника была закрыта для приёма шесть лет назад, как не соответствующая требованиям СанПиНа. Несмотря на то, что Североморск занимает первое место в регионе по уровню рождаемости, маленьким пациентам всё это время приходилось обслуживаться во взрослой поликлинике.
Работы будут вестись «Североморской строительной компанией» и Управлением капитального строительства Мурманской области.