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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Дождались: во флотской столице начат ремонт детской поликлиники
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 17:00

Дождались: во флотской столице начат ремонт детской поликлиники


СЕВЕРОМОРСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – В столице Северного флота начался ремонт детской поликлиники, сообщает «Большое радио».

Отмечается, что поликлиника была закрыта для приёма шесть лет назад, как не соответствующая требованиям СанПиНа. Несмотря на то, что Североморск занимает первое место в регионе по уровню рождаемости, маленьким пациентам всё это время приходилось обслуживаться во взрослой поликлинике.

Работы будут вестись «Североморской строительной компанией» и Управлением капитального строительства Мурманской области.

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