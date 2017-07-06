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Главная » Здоровье » В Ковдорскую поликлинику хотят привлечь новые кадры
 
 
 
 
07 Июля 2017 года, 10:20

В Ковдорскую поликлинику хотят привлечь новые кадры


КОВДОР/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В Ковдорской поликлинике со временем могут появиться новые медицинские работники. Переговоры на предмет трудоустройства в настоящее время ведутся с двумя узкими специалистами. Одновременно местная администрация предпринимает попытку разработать программу по привлечению высококвалифицированных кадров. Проект программы включает, в частности, предоставление жилья и выплату подъемных в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщил врио главы Ковдорского района Роман Дурягин, «сейчас разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на привлечение узких специалистов на территорию Ковдорского района. Это имущественная поддержка, предоставление служебного жилья, либо жилья в коммерческий найм. В ближайшее время я планирую вынести на рассмотрение в Совет депутатов вопрос о том, чтобы со стороны муниципального образования оказывалась финансовая поддержка».

Накануне стало известно, что медицинские работники Мурманского диагностического центра направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой остановить оптимизацию системы здравоохранения в Мурманской области.

Фото: vdvsn.ru

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