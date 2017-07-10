По поводу укуса клещей в больницы обратилось 48 жителей Мурманской области

10 Июля 2017 года, 16:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг ситуации по обращениям жителей области, пострадавших от укусов клещами.

С начала ведения мониторинга по состоянию на 7 июля в медицинские организации по поводу укусов клещами обратилось 48 человек, из которых только один привит против клещевого вирусного энцефалита. Среди пострадавших четверо детей.

Укусы клещами зарегистрированы на территории Карелии и Башкорстана, Алтайского, Ставропольского, Краснодарского краёв, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Пензенской, Псковской областей, Беларуси, Украины, Финляндии. У 35% обратившихся случаи присасывания клещей произошли в Карелии.

Медицинскими работниками оказана медицинская помощь, 27 человек, включая троих детей, получили иммуноглобулинопрофилактику.

На прошедшей неделе зарегистрировано ещё одно заболевание иксодовым клещевым бореллиозом у жителя Мурманской области, вернувшегося из Карелии. Напоминаем, что это второй случай регистрации этого заболевания у жителей области. Случаев клещевого вирусного энцефалита среди обратившихся за минувшую неделю не выявлено.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита организовано на лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области». На заражённость вирусом исследовано 23 экземпляра клещей, снятых с людей, в пяти обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита.