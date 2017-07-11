Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье

11 Июля 2017 года, 14:42

США/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Американские ученые выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск смертности от различных заболеваний, пишут РИА Новости. Исследование доступно на портале EurekAlert!.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав результаты эксперимента, в котором приняли участие более 215 тысяч человек. Оказалось, что употребление хотя бы одной чашки кофе в день снижает риск смерти от многих заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, рак и диабет, на 12%, а двух-трех чашек — на 18%.

«Мы не можем сказать, что кофе продлит вашу жизнь, но мы наблюдаем определенную связь между употреблением напитка и уменьшением риска смертности», — говорит один из авторов исследования.

Фото: Twitter