Жители Печенгского района просят губернатора решить вопрос с медициной

11 Июля 2017 года, 15:38

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Инициативная группа жителей Печенгского района направила в адрес главы региона отрытое письмо, в котором «требуют вмешательства, присутствия и организации личной встречи для решения проблемы организации медицинской помощи».

«К сожалению все Ваши заместители и огромный штат сотрудников не в состоянии решить проблем, о которых годами говорит народ Печенгского района! Мы требуем личной встречи с Вами как с главой региона. По результатам этой встречи организационная группа приняла решение выехать в приемную президента РФ для вынесения своих проблем на рассмотрение главы государства. В своём обращении к президенту мы вынуждены изложить всю ситуацию со скандалами в отделениях больницы, поведением главврача и его заместителей, безответственное, хамское отношение к сотрудникам и пациентам, систематическое и планомерное разваливание структуры больницы в целом и отдельных отделений в частности», – говорится в тексте письма (стиль письма сохранён, – ред.)

Напомним, это уже не первый случай обращений по медицинской теме. Некоторое время назад с письмом к президенту обратились медработники МДЦ считающие, что оптимизация системы здравоохранения в регионе требует немедленной остановки. Тема объединения МДЦ и областной больницы и сокращения в связи с этим 22% персонала стала главной на совещании у вице-губернатора Алексея Тюкавина.