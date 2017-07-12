Больничный лист теперь можно получать в электронном виде

12 Июля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – С 1 июля в трех медицинских организациях Мурманска стало возможно получить листок нетрудоспособности в электронном виде.

Оформление больничных в новом формате осуществляется по желанию пациента с его письменного согласия. На сегодняшний день уже два электронных листка нетрудоспособности выданы поликлиникой №2 и направлены в базу данных Фонда социального страхования России. Они находится в «открытом» статусе и доступны для просмотра лечебному учреждению и страховщику.

После закрытия листки появятся в личных кабинетах страхователя и застрахованного на интерактивном портале Фонда. В свою очередь работодатель сможет произвести расчет пособия по временной нетрудоспособности, а пациент отследить и проконтролировать процесс назначения страховой выплаты.