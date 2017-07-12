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Главная » Здоровье » Что надо знать о бешенстве и его профилактике
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 15:59

Что надо знать о бешенстве и его профилактике


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Бешенство относится к острым инфекционным заболеваниям. Характеризуется тяжёлым поражением центральной нервной системы и при отсутствии своевременной вакцинации приводит к летальному исходу.

Лекарство от бешенства до сих пор не разработано, и люди продолжают умирать от него. Из-за глобального распространения, стопроцентной летальности, безнадёжности лечения развившегося заболевания, огромного психологического воздействия на человека, большого экономического ущерба предупреждение и лечение бешенства имеет важное значение. По оценке Всемирной организации здравоохранения бешенство входит в пятерку самых экономически затратных инфекционных болезней.

Источниками инфекции являются больные лисы, собаки, кошки, волки, енотовидные собаки, шакалы, летучие мыши. Человек заболевает при укусе или ослюнении поврежденных кожных покровов, слизистых оболочек инфицированным животным. Особо опасна травма головы и рук. Чем больше укусов, тем выше риск инфицирования. Пик заболеваемости приходится на весну и лето.

Специалисты напоминают, что бешенство можно предотвратить, если быть информированным в вопросах профилактики и лечения.

В конце XIX века Луи Пастер изобрел антирабическую вакцину. До сих пор единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации. Иммунизация, сделанная в течение первых часов после контакта со зверем, может предотвратить летальный исход.

Мурманская область считается благополучной по заболеваемости бешенством животных. С 2007 года по настоящее время случаев заболевания бешенством среди людей здесь не зарегистрировано.

В то же время ежегодно жители обращаются в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными. За шесть месяцев 2017 года в области зарегистрировано 750 таких обращений, что на 186 обращений меньше, чем в аналогичный период 2016 года. Более 25% от числа обратившихся – дети в возрасте до 14 лет.

Для предупреждения инфицирования людей бешенством следует избегать контактов с дикими и бездомными животными, а также не оставлять детей без присмотра на улице, где могут находиться безнадзорные собаки или кошки. Ребёнку нужно объяснить, что нельзя гладить, кормить, подпускать к себе чужих животных, т.к. они могут быть больны.

Все собаки и кошки должны ежегодно прививаться против бешенства. Нельзя допускать общения домашних животных с бродячими, а собак нужно выгуливать в специально отведенных местах. При первых признаках несвойственного поведения животного нужно немедленно показать его ветеринарному врачу.

Если контакт с животным произошёл, следует немедленно обильно промыть рану, царапины и все места, на которые попала слюна, мыльным раствором не менее 15 минут, затем водопроводной водой, а потом обработать раствором перекиси водорода. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца или катетера. Не нужно прижигать раны или накладывать швы.

После промывания раны необходимо как можно скорее обратиться в медицинскую организацию. Далее следует провести курс прививок, назначенный врачом. 40 уколов в живот давно никто не делает. Вакцинация проходит в несколько этапов: в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса.

Фото: liveinternet.ru

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