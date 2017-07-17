Дарья Старикова готова к очередному курсу химиотерапии

17 Июля 2017 года, 11:03

МОСКВА/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня у Дарьи Стариковой начинается второй курс химиотерапии. Об этом она написала на странице в социальной сети. Она также сообщила, что по результатам обследования её опухоль уменьшилась на 26%.

«По результатам обследования моя опухоль уменьшилась на 26%, это очень хороший результат! [...] был очередной консилиум, второй курс химиотерапии проведут уже в этот понедельник», – написала Дарья.

Напомним, 24-летняя онкобольная Дарья Старикова во время «Прямой линии» с президентом обратила внимание главы государства на недоступность медицинской помощи в городе. Эту информацию тут же опроверг областной минздрав, назвав заявление онкобольной «надуманным и не соответствующим действительности».

В настоящее время пациентка проходит курс лечения в московской клинике, а за её судьбой лично следит Владимир Путин.

Вместе с тем, 12 июля на 47-году жизни скончался депутат Мурманской областной Думы и советник генерального директора АО «Олкон» Сергей Гнилицкий, у которого лишь в ноябре 2016 года года диагностировали рак крови.