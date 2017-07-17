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Главная » Здоровье » Ученые доказали, что кроссворды продлевают жизнь мозга
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 18:40

Ученые доказали, что кроссворды продлевают жизнь мозга


ЛОНДОН/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Люди, постоянно разгадывающие кроссворды, в среднем обладают более здоровым и активным мозгом в пожилые годы по сравнению с остальными жителями планеты, пишут РИА Новости.

«Мы нашли прямую связь между тем, как часто люди разгадывают кроссворды и тем, как быстро и точно они решают задачи, связанные со вниманием, логическим мышлением и памятью. К примеру, пенсионеры, решавшие кроссворды, справлялись с задачами, связанными с грамматикой и кратковременной памятью, так же хорошо, как и люди на 10 лет их моложе. Нам нужно проверить эти выводы в ходе клинических испытаний», — заявил Кит Уэснес из университета Эксетера (Великобритания) на международной конференции AAIC 2017 в Лондоне.

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как интеллектуальные упражнения, в том числе кроссворды, паззлы и особые виртуальные «тренажеры для мозга», популярные в глобальной сети, влияют на остроту ума людей, и в особенности на работу мозга пожилых людей.

На настоящий момент нет однозначных свидетельств того, помогают ли такие тренировки. Часть ученых считает, что они позволяют сохранить остроту ума в пожилом возрасте и отдалить время наступления старческой деменции, а другие исследователи заявляют, что «тренажеры для мозга» могут лишь улучшать работу краткосрочной или долгосрочной памяти, но не повышают остроту ума или скорость мышления.

Уэснес и его коллеги выяснили, что подобные упражнения все же помогают людям поддерживать свой мозг в порядке, наблюдая за здоровьем примерно 22 тысяч пожилых британцев в возрасте от 50 до 96 лет, участвовавших в онлайн-проекте PROTECT.

В рамках этой инициативы ученые могли давать свободные задания своим подопечным и анонимно опрашивать их насчет различных аспектов их жизни, в том числе изучать их вредные привычки, диету, уровень образования и любовь к кроссвордам, сканвордам и прочим интеллектуальным хобби.

Изучая эти данные, Уэснес и его коллеги обнаружили, что уровень увлечения британских пенсионеров кроссвордами отражал то, как хорошо работал их мозг. К примеру, люди, никогда не интересовавшиеся таким, в среднем на 15% медленнее справлялись с простейшими задачами на грамматику английского языка и на 4% реже вспоминали те вещи, которые их просили запомнить ученые.

То, насколько сильно отличались эти показатели, напрямую зависело от того, как много они решали кроссворды, что указывает на прямую связь между работой мозга и увлечением интеллектуальными играми. В ближайшее время ученые из университета Эксетера планируют провести клинические испытания, в рамках которых они проверят, действительно ли подобные занятия помогают мозгу продлить свою интеллектуальную жизнь.

Фото: iStock

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