Первый мурманский роддом закрыт на ремонт

18 Июля 2017 года, 10:12

МУРМАНСК/ 18 июля/ БИ-ПОРТ – Родильный дом №1 Мурманской городской клинической больницы с 15 июля закрылся на капитальный ремонт. Вместо него рожениц будет принимать роддом №3 и Мурманский областной перинатальный центр.

График приёма рожениц составлен следующим образом: по четным дням приём ведёт перинатальный центр, по нечетным – роддом №3.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация о закрытии роддома №3 как не отвечающего санитарным нормам. Эту информацию частично опроверг министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, который сообщил «Би-порту», что на 2017 год запланированы работы по технологическому присоединению учреждения к электросетям для более высокой энергетической устойчивости, а в 2018 году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт медицинского учреждения. Капитальный ремонт этого учреждения родовспоможения предусмотрен только на 2019-2020 гг.