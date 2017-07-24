Восемь жителей Мурманской области обратились по поводу присасывания клещей

24 Июля 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает начатый с 16 марта текущего года мониторинг обращений жителей области по поводу укусов клещей.

С 13 июля по 20 июля за помощью в медицинские организации обратились восемь человек, включая одного ребёнка. Всего за время проведения мониторинга по состоянию на 20 июля по поводу присасывания клещей зарегистрировано 59 обращений. Количество обращений находится на уровне среднемноголетних наблюдений.

В сезоне-2017 у жителей области, вернувшихся из эндемичных по клещевому энцефалиту территорий, зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом, два случая заболевания иксодовым клещевым бореллиозом.

К жителям Мурманской области клещи чаще всего присасываются при посещении Карелии, Ленинградской области, Архангельской, Вологодской областей. Увеличилось число обращений после посещения Краснодарского края и Финляндии.

Лабораторное исследование клещей на заражённость вирусом клещевого энцефалита организовано в Центре гигиены и эпидемиологии в Мурманской области. По состоянию на 20 июля исследовано 28 экземпляров клещей, снятых с людей. Антиген клещевого вирусного энцефалита выявлен у пяти исследованных особей клещей.