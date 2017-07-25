Областной Минздрав отказал юной жительнице Кандалакши в жизненно необходимых лекарствах

26 Июля 2017 года, 09:37

КАНДАЛАКША/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши провела проверку по обращению отца несовершеннолетней дочери по вопросу необеспечения ее лекарственными препаратами. Девочка является инвалидом детства, в связи с чем вправе получать социальную поддержку от государства в виде предоставления лекарственного препарата. Согласно назначению врача прием лекарственных препаратов должен осуществляться ежедневно.

Тем не менее, в 2017 году рецепты на назначенные лекарственные препараты пациентке не выписывались и в аптеке не отпускались. Отец был вынужден приобретать лекарственные препараты за счет собственных средств.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» отказывает пациентке в выписке рецептов на бесплатное получение жизненно необходимых лекарственных препаратов.

В целях защиты прав ребенка прокуратурой города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление с требованиями о признании незаконным отказ в выписке рецепта, а также обеспечении пациента лекарством по жизненным показаниям. С областного Минздрава также предлагается взыскать денежные средства, которые были потрачены на приобретение лекарственных препаратов.