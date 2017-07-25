Радиологическое отделение Мурманского онкодиспансера будет отремонтировано до конца 2017 года

26 Июля 2017 года, 09:50

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Инна Погребняк провела выездное совещание, посвященное проведению капитального ремонта стационара радиологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера.

Открывая совещание, Инна Погребняк напомнила главному врачу лечебного учреждения Дмитрию Коваленко и руководству компании-подрядчика о том, что вопрос ремонта онкологического диспансера находится на особом контроле губернатора Марины Ковтун.

Как сообщил Коваленко, сейчас в отделении завершены работы по ремонту систем водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения. Предполагается, что основная фаза ремонта начнется на следующей неделе. Планируется заменить более 900 метров труб и отремонтировать более тысячи квадратных метров помещений. Главный врач заверил, что ремонт не причинит пациентам неудобств – они временно будут переведены в другие отделения.

Погребняк отметила, что проектная документация на капитальный ремонт разработана в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». В 2016 году в диспансере выполнены работы по ремонту кровли радиологического корпуса, замене оконных блоков, вводно-распределительных устройств, пожарных дверей и люков на общую сумму восемь млн рублей.

«Мероприятия по ремонту помещений стационара в этом году проводятся также на средства регионального бюджета, на эти цели, включая приобретение мебели и необходимого инвентаря, предусмотрено более 30 млн руб. Радиологическое отделение должно начать работу в обновленном виде до конца нынешнего года», – подчеркнула Инна Погребняк.