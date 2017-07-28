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Главная » Здоровье » Россиян будут чаще обследовать на рак
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 09:45

Россиян будут чаще обследовать на рак


РОССИЯ/ 31 июля/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2018 года из плановой диспансеризации граждан исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи. Также произойдут изменения в проведении онкологического скрининга и консультирования пациентов, сказал «Известиям» главный эксперт Министерства здравоохранения по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей Бойцов

«Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет», – отметил Бойцов. Он добавил, что теперь будет использоваться новый иммунохимический метод, который «гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии» и не требует длительной подготовки и ограничений в диете.

Маммография со следующего года будет выполняться один раз в три года женщинам в возрасте 39–49 лет и один раз в два года в возрасте 50–69 лет. УЗИ брюшной полости, малого таза, общие анализы крови и мочи из диспансеризации решили исключить.

«Дело в том, что эффективность этих методов исследования довольна низка. Например, частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения общего анализа крови составляет менее 3%. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5%. При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей. С общим анализом мочи аналогичная ситуация», – пояснил эксперт.

УЗИ, по его словам, это большие трудозатраты и финансовые потери. Кроме того, не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования. Бойцов добавил, что «ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации».

У 40% мужчин в возрасте от 44 до 60 лет высока вероятность развития инсульта, инфаркта в ближайшие 10 лет, отметил Бойцов. Еще около 30% молодых людей рискуют оказаться в таком положении после 40 лет. За последние семь количество мужчин, страдающих от лишнего веса, увеличилось в три раза. Также среди мужчин выросла распространенность гипертонии. Женщины «догоняют» их по частоте сердечно-сосудистых заболеваний к 65 годам. Основная причина — неправильное питание.

«Кроме веса, важнейшим показателем является окружность талии. У женщин она не должна превышать 88 см, а у мужчин — 102 см, – рассказал Бойцов. – Со следующего года изменится порядок консультирования людей с лишним весом. Дело в том, что диспансеризация состоит из двух этапов: сначала скрининг, а примерно у 30% граждан затем — уточнение диагноза и 45-минутное профилактическое консультирование. Однако не все люди доходят до второго этапа. Поэтому решили сократить время консультации людей с ожирением до 10 минут, но делать это сразу, в первый день».

Одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин — рак предстательной железы, сообщил эксперт. Тест на рак простаты выявляет слишком большую группу, поэтому необходимы дополнительные исследования. Но они очень дорогостоящие и зачастую травматичны для пациента. Также есть мнение, что выявление рака у пожилых мужчин нередко бесполезно.

«В старшем возрасте рак развивается очень медленно и причиной смерти чаще всего являются сердечно-сосудистые заболевания. Экономическая эффективность и этические моменты проведения скрининга рака простаты — самые сложные вопросы, которые стоят сейчас перед многими странами», – подчеркнул Сергей Бойцов.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

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