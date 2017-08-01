В России дефицит ЛОРов и офтальмологов – Скворцова

01 Августа 2017 года, 17:45

РОССИЯ/ 1 августа/ БИ-ПОРТ – Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова на встрече с президентом сообщила о намерениях ведомства ликвидировать недостаток медицинских кадров в стране в течение двух-трёх лет.

По оценкам Минздрава, «сейчас в первичном звене не хватает около 11 тысяч участковых терапевтов и педиатров. Также не хватает 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям», – сообщила Скворцова. Самыми дефицитными специальностями министр назвала офтальмологов, ЛОРов, кардиологов и неврологов.

Об остром дефиците квалифицированных кадров в региональном здравоохранении также сообщается в прогнозом плане кадровой потребности на ближайшие пять лет. Как следует из прогноза, ежегодная потребность в медработниках будет составлять более 1000 специалистов.