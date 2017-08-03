Президент дал поручение разобраться с криминалом в медицине

03 Августа 2017 года, 16:57

РОССИЯ/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин назвал прямым нарушением закона, когда для для своевременного получения медицинской помощи нужно заплатить врачам. Глава государству поручил губернатору Амурской области Александру Козлову разобраться с обращениями жителей региона, поступившими в ходе состоявшейся 15 июня «прямой линии», передаёт «РБК». Ранее аналогичное поручение президент дал губернатору Марине Ковтун. В середине августа глава региона должна доложить президенту о выполнении.

«Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы – за три месяца. За деньги – в любое время. Это – криминал», — сказал Путин, передавая губернатору папку с обращениями (цитата по ТАСС).

Владимир Путин также указал на недопустимость закрытия медицинских учреждений в небольших населенных пунктах, в результате чего люди лишаются доступа к помощи врачей. Ранее о сложностях с доступом к медицинской помощи в малых населённых пунктах доложила главе государства министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Напомним, жительница Апатит Дарья Старикова в ходе «прямой линии» пожаловалась на отсутствие узких специалистов в городе. «У нас «скорая помощь» не успевает довезти, бывает такое, что не успевает довезти людей. У нас осталось одно только приёмное отделение. Не успевают довезти людей. У моей подруги маму не довезли до больницы, мама умерла по пути в карете «скорой помощи» от инфаркта, женщине не было 50 лет», — сказала девушка.

Сейчас Дарья Старикова проходит лечение в московский клинике, а следственный комитет возбудил дело уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).