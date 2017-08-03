Региональные Минздравы экономят деньги ОМС за счет пациентов

04 Августа 2017 года, 10:12

РОССИЯ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Крупнейшие медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга принимают на лечение пациентов со всей России. Однако нередко пациенты, которых готовы там проконсультировать и госпитализировать, не могут получить направление. Причина в том, что вместе с пациентом из региона уйдут деньги.

Например, сейчас в больнице им. Алмазова Санкт-Петербурга проходит лечение новорожденная Ксения. Еще до ее рождения врач районного центра Хабаровского края сообщил: порок развития, родится тяжелый инвалид, проживет несколько часов. Ее матери предложили прервать беременность.

«Местные врачи убеждали меня, что случай не операбелен. А потом мне удалось выяснить, что в центральных клиниках лечат детей с таким диагнозом», — рассказала «Известиям» Анна, мама Ксении.

Направление ей не дали сразу: сначала отправили к главному врачу, оттуда – в краевой центр. В региональном Министерстве здравоохранения отказались оформлять бумаги. Решить проблему удалось только после обращения в Росздравнадзор и головной офис Фонда обязательного медицинского страхования.

У сирот ситуация сложнее. Их опекуном по закону является главный врач дома ребенка. Директор благотворительного фонда «Дорога Жизни» Анна Кобяшова рассказала, как руководитель одного из домов ребенка Тверской области признался ей, что в областном департаменте здравоохранения ему сказали: если ребенок уедет лечиться в Москву, «расходы» возместят из его зарплаты.

«В некоторых регионах управления здравоохранения вообще не позволяют столичным специалистам осматривать детей и оказывать им помощь, — сказала Кобяшова. — Директора домов ребенка боятся принимать помощь и доводить до сведения местных чиновников от здравоохранения, что ребенка нужно отправить в Москву на лечение».

Директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов заявил, что в случае отказа давать направление в столицу надо жаловаться в Росздравнадзор.

«Нам не раз приходилось слышать о том, что в некоторых регионах существует негласное ограничение на выдачу направлений пациентам на лечение в федеральные учреждения, — сказал он. — Очевидно, что решение этой проблемы находится в компетенции федерального и региональных минздравов».

В пресс-службе Минздрава России от ответа на вопрос, как ведомство контролирует эту ситуацию, воздержались. Однако тоже порекомендовали обращаться с конкретными жалобами в Росздравнадзор.

«Выбор медицинской организации для проведения лечения осуществляется на основании медицинских показаний пациента с учетом его личного мнения, — заявили в Минздраве. — В случае, когда нарушается право пациента на выбор медицинской организации, гражданин может подать жалобу в территориальные органы Росздравнадзора».

Руководитель Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Министерства финансов Владимир Назаров отметил, что при нынешней системе финансирования медицинских учреждений местные врачи, даже если чего-то сделать не могут, пытаются сделать вид, что могут. В этом случае они получают деньги из территориального фонда ОМС.

«Если пациентов отправляют в Москву, то оплачивать их лечение столичным клиникам приходится по московским тарифам. А для регионов это абсолютно неподъемно. Лечить не сверхсложные заболевания вполне можно в региональных центрах, далеко не всех надо тащить в столицу. Но регионы могут перегибать палку, причем достаточно сильно, и препятствовать отправке в столицу тех, кому это необходимо», — сказал он.

По мнению Назарова, эта проблема имеет системный характер. Нужно менять схему финансирования медицинских учреждений. Регионы объективно не заинтересованы в направлении больных на лечение в федеральные центры, поскольку в этом случае деньги регионального ФОМС идут на финансирование столичных клиник.

«Сейчас в здравоохранении ситуация с финансами крайне напряженная: после повышения зарплат врачам в соответствии с майскими указами у регионов остается очень мало денег на медикаменты и собственно оказание помощи, — пояснил Назаров. — И если эти деньги потратить не на закупку лекарств, а на лечение одного ребенка в Москве, может получиться, что 10 или 20 других детей в этом регионе не получат помощи. Это очень сложная проблема».

Исправить эту ситуацию может оплата лечения пациентов не за счет средств ОМС, а напрямую — по квотам на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). Однако лечение заболеваний многих пациентов, помочь которым могут только в Москве и Петербурге, под определение ВМП не подпадает, а нередко на них просто не хватает квот. По словам экспертов, простого выхода из сложившейся ситуации не существует.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручение разобраться с проблемой взяток в медицине, отметив, что «к специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы – за три месяца. За деньги – в любое время. Это – криминал».

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