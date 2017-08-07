Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2%

07 Августа 2017 года, 12:45

РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – С начала года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) упали на 3,2%, свидетельствуют данные специализирующегося на анализе фармацевтического аналитического агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

ЖНВЛП российского производства подешевели на 4,7%. В прошлом году в среднем одна пачка отечественного жизненно важного препарата стоила 71,6 рубля, а в нынешнем — 68,2 рубля. Импортные препараты, напротив, подорожали, прибавив 1,4%. Средняя цена на эту категорию с начала 2017 года составила 189,4 рубля, а годом ранее — 186,8 рубля.

Несмотря на тенденцию к снижению стоимости препаратов категории ЖНВЛП, с января по июнь 2017 был зафиксирован прирост выручки от их продажи по сравнению с тем же периодом в прошлом году. За первое полугодие 2017 было выручено на 12,3% больше, чем в первом полугодии 2016. За первые шесть месяцев этого года аптеки заработали на продажах ЖНВЛП 113,8 млрд рублей, а годом ранее — 101,3 млрд. Как показывают данные DSM Group, причина в увеличении числа проданных упаковок. С начала 2017 года было реализовано 902,3 млн пачек, что на 14,8% больше, чем годом ранее за тот же период.

Большую прибыль аптекам принесли импортные медикаменты — 71,8%. Лишь 28,2% прибыли они получили от продажи отечественных препаратов. При этом в упаковках продажи почти равны. Отечественные препараты составляют 52,2% от общего числа, а импортные — 47,8%.

Член общественного совета при Министерстве здравоохранения, представитель «Аптечной гильдии» Владимир Гурдус считает, что повышение средних цен на импортные ЖНВЛП может быть связано с закупками новых препаратов лучшего качества, которые стоят дороже.

«Цены на лекарства из категории ЖНВЛП, которые закупались и раньше, не могли повыситься. Точно осталась прежней стоимость дженериков», — пояснил специалист.

В Минздраве считают, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП снижаются благодаря государственному регулированию и мониторингу цен на эту категорию.

«Как показывает ежемесячный мониторинг Росздравнадзора, в июне 2017 года по отношению к маю в среднем по России розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0,4%, закупочные (оптовые) цены — на 0,5%, уровень фактических отпускных цен производителей не изменился», — сказали в министерстве.

Ранее Генеральная прокуратура России подвела итоги проверок в системе здравоохранения за 2016 год и обнаружила, что в Ловозерском районе были завышены цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.