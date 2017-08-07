Приложение Яндекс.Здоровье поможет заказать лекарство

07 Августа 2017 года, 15:01

РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – В приложении Яндекс.Здоровье появился раздел «Лекарства»: в нём можно найти подробные описания препаратов, узнать их стоимость и наличие и сразу же заказать в подходящую аптеку.

«Иногда лекарства приходится искать по всему городу — и чем больше нужно, тем ниже вероятность, что удастся купить их в одной аптеке. Яндекс.Здоровье решает эту проблему: с его помощью можно найти лекарства и заказать в ту аптеку, где вам проще их забрать», — говорит Григорий Бакунов, руководитель сервиса Яндекс.Здоровье.

В каталоге Яндекс.Здоровья собрано около 13 тысяч лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья. Пользователи могут почитать их описание, узнать показания к применению, противопоказания и аналоги. После добавления лекарства в корзину, приложение покажет ближайшие аптеки, где их можно забрать. Сервис принимает заказы на сумму от 500 рублей. Когда заказ будет готов, приложение пришлёт пуш-уведомление. Оплачивают лекарства уже в аптеке.

Партнёром Яндекс.Здоровья выступает компания ЗАО Фирма ЦВ «Протек»: бронирование товаров происходит через её сервис «ЗдравСити», он же предоставляет данные о лекарствах. Купить товары можно в одной из 14 тысяч аптек по всей стране, которые работают с «ЗдравСити». В Мурманской области к сервису подключены более 80 аптек.

Яндекс.Здоровье — мобильное приложение для онлайн-консультаций с врачами. Сейчас пользователи могут обратиться к педиатру и терапевту в любое время. В будущем можно будет проконсультироваться и с другими специалистами. Приложение доступно для устройств на базе iOS и Android.