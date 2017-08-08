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Главная » Здоровье » Расходы на диспансеризацию россиян увеличились на 18%
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 10:29

Расходы на диспансеризацию россиян увеличились на 18%


РОССИЯ/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), за первую половину 2017 года на диспансеризацию россиян было потрачено 17,3 млрд рублей, а в прошлом году за тот же период — 14,6 млрд рублей, пишут «Известия».

За первое полугодие 2017 года на профилактическую диспансеризацию населения было потрачено на 18% больше бюджетных средств, чем за тот же период годом ранее. Как пояснили в ФФОМС, профилактическое направление является приоритетным в современной сфере здравоохранения, поэтому ежегодно увеличивается тариф на оплату медицинской помощи в рамках диспансеризации.

В фонде добавили, что финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам населения проводится за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС.

Всего за первую половину 2017 года участниками скрининговых мероприятий, по данным ФФОМС, стали 10,3 млн россиян. Это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее. В первой половине 2016 года профилактическую проверку в рамках национальной диспансеризации прошли 9,7 млн человек.

В первом полугодии 2017 года в среднем на одного россиянина было потрачено более 1650 рублей, а в прошлом году — 1500 рублей. При этом в ФФОМС отметили, что затраты на пациента разнятся в зависимости от региона.

Специалисты считают, что причина увеличения затрат на диспансеризацию — возросшее качество оказания медицинских услуг в рамках диспансеризации.

«Стоимость обследования возрастает ежегодно, качество возрастает. Стали использовать дорогое оборудование, лучшие реагенты. Выросла стоимость работы одного врача-специалиста. Следовательно, требуется и большая сумма», — пояснил основатель Фонда ОМС экономист Владимир Гришин.

Генеральный директор страховой компании «РЕСО-мед» Юрий Дёмин считает, что на увеличение числа прошедших диспансеризацию повлияло более широкое оповещение населения о возможности получить услугу.

«С этого года впервые обязали каждую страховую компанию оповещать своих клиентов о возможности пройти бесплатную диспансеризацию в рамках программы ОМС. Оповещаем всеми доступными способами: либо путем SMS-оповещения, либо оправляем письмо по «Почте России», либо голосовые роботы совершают звонки, либо персонально наши сотрудники колл-центра», — рассказал специалист.

С 1 января 2018 года из плановой диспансеризации исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи, а вот на рак будут обследовать чаще.

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