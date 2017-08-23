Роспотребнадзор призывает прививаться против гриппа

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Праздник в стиле Холи: Ковдорский ГОК отметил 55-летие. Фоторепортаж Праздник в стиле Холи: Ковдорский ГОК отметил 55-летие. Фоторепортаж
Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника
«Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения
Почему не стоит откладывать жизнь на потом Почему не стоит откладывать жизнь на потом
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
 
 

Видеоновости16+

В Североморске на 25-метровый флагшток подняли огромное знамя России
 
 
 
 

Курсы валют 23.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,8895
-0,2485
1 USD
Доллар США
59,0396
-0,1013
1 EUR
Евро
69,5900
0,1586
10 NOK
Норвежских крон
74,7015
-0,0138
10 SEK
Шведских крон
73,0245
0,1316
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.3 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Самое читаемое

Водитель погиб в ДТП на Подгорной
23 Августа 2017, 16:50
BMW M5: что нового?
22 Августа 2017, 21:19
Жители Кандалакши скрутили хулигана с пистолетом и гранатой
23 Августа 2017, 10:35
В Мурманской области 33 человека подхватили энтеровирус
23 Августа 2017, 17:45
В Мурманском педагогическом колледже завершился прием документов на бюджетные места очной и заочной форм обучения
23 Августа 2017, 14:01
Погода в регионе пока останется прохладной
23 Августа 2017, 08:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Здоровье » Роспотребнадзор призывает прививаться против гриппа
 
 
 
 
23 Августа 2017 года, 19:17

Роспотребнадзор призывает прививаться против гриппа


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в преддверии эпидемического сезона гриппа и ОРВИ рекомендует принять активное участие в проведении прививок против гриппа.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям на территории региона оценивается как неэпидемическая. Именно такой период наиболее благоприятный для проведения вакцинации.

В текущем году для вакцинации населения области за счёт федерального бюджета поступит свыше 189 тысяч доз вакцины для взрослых и более 89 тысяч доз для детей. В 2017 году предусмотрена вакцинация 40% жителей области. Такой объём иммунизации позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей региона, снизить число заболевших.

В медицинские организации Мурманской области уже поступило более 97% от общего числа заказанной вакцины для взрослых. Это отечественная противогриппозная вакцина «Совигрипп», состав которой обновлён, исходя из рекомендаций ВОЗ.

ВОЗ рекомендует делать прививку от гриппа лицам, которые по роду деятельности находятся в контакте с большим количеством людей, взрослым и детям, предрасположенным к частным заболеваниям ОРВИ, пожилым людям, лицам, имеющим хронические заболевания сердца, лёгких, почек, эндокринной и нервной системы.

Дети, посещающие дошкольные и образовательные организации, также относятся к группе риска. Вакцинация возможна, начиная с шестимесячного возраста. Вакцинация детского населения проводится специально разработанной вакциной, учитывающие возрастные особенности.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманской области 33 человека подхватили энтеровирус
2.
Областное правительство отрицает факт предоставления налоговых льгот госкомпаниям
3.
Аналитик: Европа жизненно заинтересована в российском газе
4.
Водитель погиб в ДТП на Подгорной
5.
Кольский экологический центр исключен из реестра «иностранных агентов»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта