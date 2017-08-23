Роспотребнадзор призывает прививаться против гриппа

23 Августа 2017 года, 19:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в преддверии эпидемического сезона гриппа и ОРВИ рекомендует принять активное участие в проведении прививок против гриппа.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям на территории региона оценивается как неэпидемическая. Именно такой период наиболее благоприятный для проведения вакцинации.

В текущем году для вакцинации населения области за счёт федерального бюджета поступит свыше 189 тысяч доз вакцины для взрослых и более 89 тысяч доз для детей. В 2017 году предусмотрена вакцинация 40% жителей области. Такой объём иммунизации позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей региона, снизить число заболевших.

В медицинские организации Мурманской области уже поступило более 97% от общего числа заказанной вакцины для взрослых. Это отечественная противогриппозная вакцина «Совигрипп», состав которой обновлён, исходя из рекомендаций ВОЗ.

ВОЗ рекомендует делать прививку от гриппа лицам, которые по роду деятельности находятся в контакте с большим количеством людей, взрослым и детям, предрасположенным к частным заболеваниям ОРВИ, пожилым людям, лицам, имеющим хронические заболевания сердца, лёгких, почек, эндокринной и нервной системы.

Дети, посещающие дошкольные и образовательные организации, также относятся к группе риска. Вакцинация возможна, начиная с шестимесячного возраста. Вакцинация детского населения проводится специально разработанной вакциной, учитывающие возрастные особенности.