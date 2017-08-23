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Главная » Здоровье » В Мурманской области 33 человека подхватили энтеровирус
 
 
 
 
23 Августа 2017 года, 17:45

В Мурманской области 33 человека подхватили энтеровирус


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области отмечается сезонная активизация эпидемического процесса.

Начиная со второй декады августа, в Мурманске, Апатитах, Ковдорском районе, ЗАТО Североморск и Кольском районе зарегистрировано 33 случая ЭВИ и подозрения на ЭВИ. Все заболевшие – дети раннего возраста, 90% которых посещают детские образовательные организации. В Североморске в детском саду №15 заболели сразу пять детей

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области проводятся санитарно-эпидемиологические расследования, в ходе которых выявлены нарушения дезинфекционного режима.

Управление ведет санитарно-карантинный контроль в воздушном пункте пропуска через границу России. Проводятся санитарно-карантинные мероприятия, направленные на предупреждение завоза заболеваний из Турции. Введены вирусологические исследования питьевой воды на энтеровирусы на территориях, где регистрируются случаи ЭВИ.

Управление организовало оперативный мониторинг за заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, ОРВИ и ЭВИ, а также организовало «горячую линию» для туристов, отдыхающих в Турции.

Главный государственный санитарный врач по Мурманской области Лена Лукичева приняла постановление об усилении профилактических мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации по ЭВИ в регионе.

 

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