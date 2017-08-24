Вирус Коксаки в Апатитах не обнаружен

24 Августа 2017 года, 16:00

АПАТИТЫ/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – В администрации Апатитов сообщили, что в городе зафиксированы случаи заболевания детей энтеровирусной инфекцией, проводятся карантинные мероприятия. Однако, вопреки слухам, вирус Коксаки не зафиксирован.

«Нет, случаев заражения Коксаки в Апатитах не зарегистрировано, — сказала порталу Opentown руководитель отдела образования администрации Марина Титова. — А вот энтеровирусная инфекция у нас есть. Но это сезонное заболевание. Обнаруживается обычно либо на комиссии в детский сад, либо потом, когда ребенок начинает посещать группу».

Сейчас детские сады посещает 1500 детей из 7500 воспитанников в целом. Пока врачи зафиксировали 12 случаев заболевания ЭВИ в пяти детских садах. Это сравнительно немного. Все сады продолжают работать, карантин введен лишь в отдельных группах.

«Путь передачи через грязные руки, игрушки, — продолжают в отделе образования. — Карантинные мероприятия проводятся с 16 августа. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в 35-м детском саду. Там заболели пятеро воспитанников».

Помимо Апатитов случаи заболевания зафиксированы в Мурманске, Североморске, Ковдорском и Кольском районах – всего 33 случая.

Между тем, в интернете идет активное обсуждение нашумевшего вируса Коксаки – разновидности энтеровирусной инфекции. Теперь россиянам, вернувшимся из Турции, прямо в аэропорту измеряют температуру.