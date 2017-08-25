«СОГАЗ-Мед на страже интересов вашего здоровья!»

28 Августа 2017 года, 11:36

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова.

Ирина Викторовна, давайте начнем по порядку. Расскажите, пожалуйста, что же нового появилось в вашей работе, кроме оформления медицинских полисов?

Действительно, Мурманский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед» на данный момент занимается не только оформлением и выдачей полисов обязательного медицинского страхования.

Одна из первостепенных задач, стоящих перед компанией, - это информирование населения Мурманска и Мурманской области о необходимости прохождения профилактических мероприятий с целью заботы о своём здоровье. Ведь, как правило, мы обращаемся за медицинской помощью, когда почувствуем сильное недомогание. Плохое самочувствие не позволяет нам учиться, ходить на работу, находиться на волне позитива. Правильное решение в этом случае – профилактика!

Здоровье каждого из нас зависит от мотивации к ведению здорового образа жизни. В рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи предусмотрены мероприятия по выявлению и профилактике различных заболеваний, в том числе диспансеризация.

А диспансеризация поможет сохранить здоровье?

Диспансеризация действительно поможет сохранить здоровье.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. Диспансеризация нужна, чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья в норме, выявить предрасположенность к заболеваниям, в том числе, наследственным, уловить самые незначительные отклонения в состоянии здоровья и не пропустить первые и скрытые признаки серьезных заболеваний, в том числе сердечно - сосудистых, бронхо-лёгочных и онкологических заболеваний, сахарного диабета. Именно эти заболевания являются основной причиной смерти в нашей стране.

Основная цель диспансеризации – профилактическая.

С какой периодичностью граждане должны проходить диспансеризацию?

Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в 3 года. Первая диспансеризация проводится гражданину в 21 год, последующие – с трёхлетним интервалом на протяжении всей жизни. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. Т.е., дня рождения ждать не обязательно - диспансеризация проходит в год, когда исполняется требуемый возраст. Разделите то количество лет, которое вам исполняется в текущем году на 3 – и если число делится, то значит, вы подпадаете под диспансеризацию в этом году.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды общего заболевания и другие категории граждан независимо от возраста проходят диспансеризацию ежегодно.

Ирина Викторовна, где можно пройти диспансеризацию?

Пройти диспансеризацию граждане могут в поликлинике по месту прикрепления. Необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт гражданина России. Диспансеризация проводится бесплатно и при наличии информированного добровольного согласия гражданина.

Необходимо обратиться в регистратуру медицинского учреждения, назвать цель обращения – хочу пройти диспансеризацию, работники регистратуры проинформируют, в каком кабинете проводится приём населения по прохождению диспансеризации. Обычно данным вопросом занимается отделение профилактики.

В случае наличия очереди в регистратуру, посмотрите внимательно на информацию на окнах регистратуры, стендах, даже в лифтах поликлиники - как правило, там указан номер кабинета, в который надо обратиться по вопросу диспансеризации.

Непосредственно после первичного консультирования в кабинете и заполнения анкеты выдаются направления на сдачу анализов и дальнейшие консультации специалистов.

Ирина Викторовна, а что конкретно исследуют в ходе проведения диспансеризации?

Диспансеризация проводится в два этапа.

Цель первого этапа диспансеризации (скрининг) - выявить у граждан признаки хронических неинфекционных заболеваний или факторы риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определить наличие показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) уже на втором этапе диспансеризации.

На первом этапе проводятся следующие медицинские мероприятия:

1.Приём врача-терапевта.

2.Опрос-анкетирование по определенному опроснику в зависимости от возраста.

3.Измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела.

4.Флюорография.

5.Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови.

6.Измерение давления.

7.УЗИ органов брюшной полости и малого таза на предмет исключения новообразований (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет), УЗИ брюшной аорты (однократно в 69 или 75 лет) – для мужчин, когда-либо куривших в жизни.

8.Маммография (для женщин в возрасте от 39 до 75 лет).

9.Электрокардиография (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет).

10.Анализы мочи, крови, кала и др.

По результатам анкетирования и результатам обследований врач определяет необходимость второго этапа диспансеризации.

На втором этапе проводится дополнительное обследование, назначаются приемы узких специалистов – все это индивидуально для каждого. Уже исходя из полученных данных проводится профилактическое консультирование.

Ирина Викторовна, а какова роль страховой медицинской организации в таком важном деле, как диспансеризация?

Страховая медицинская организация обязательно напомнит о необходимости прохождения диспансеризации. Мы сейчас берём на себя такой функционал, чтобы заботиться о здоровье наших граждан. Основными мероприятиями по индивидуальному информированию являются:

- консультирование при оформлении полиса ОМС: специалист СОГАЗ-Мед по дате рождения определяет необходимость прохождения диспансеризации и предлагает застрахованному ее пройти;

- рассылка смс с предложением пройти диспансеризацию;

- телефонный обзвон – личное приглашение застрахованного;

- тем, кому не дозвонились, отправляем персонифицированные письма, а также

размещаем информацию в СМИ, на сайте компании.

Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, что включает в себя профилактический медицинский осмотр?

Проведение профилактического медицинского осмотра направлено на раннее выявление отдельных хронических заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности граждан, преждевременной смертности населения, факторов риска их развития. Профилактический медицинский осмотр включает в себя опрос-анкетирование с целью выявления хронических заболеваний, измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина в крови, исследование уровня глюкозы в крови, определение суммарного сердечно-сосудистого риска (это касается граждан в возрасте до 65 лет), в обязательном порядке флюорография легких, маммография для женщин в возрасте 39 лет и старше и т.д.

В отличие от диспансеризации, профилактический медицинский осмотр имеет более узкий спектр исследований, но достаточный для выявления заболеваний на их ранней стадии. Профилактические осмотры взрослого населения не связаны с конкретными возрастными группами, проводятся один раз в два года. В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр не проводится.

Диспансеризация - дело добровольное. Успех программы во многом зависит от желания человека следить за состоянием своего здоровья. Но важно, чтобы было понимание и со стороны работодателя. Например, нужно ли мне брать день за свой счет, чтобы пройти диспансеризацию?

Гражданин вправе отказаться от прохождения диспансеризации в целом, либо от проведения отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в программу обследования. Но необходимо помнить, что забота о собственном здоровье нужна в первую очередь нам, пациентам.

Согласно статьи 24 Федерального Закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Диспансеризация – благое дело, при этом сегодня модно – не болеть! А для этого важно предупредить болезнь!

Теперь стало понятно, что диспансеризация – одно из важных направлений работы страховой компании «СОГАЗ-Мед». А какие ещё приоритеты в вашей работе в новом году? Сейчас все говорят про систему страховых представителей. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

В прошлом году в системе обязательного медицинского страхования произошли изменения в работе с застрахованными лицами - стартовал первый этап проекта института страховых представителей.

Проект института страховых представителей разрабатывался уже давно. Главная цель вводимой системы – это внедрение эффективного механизма обеспечения прав застрахованных граждан на получение бесплатной, качественной и безопасной медицинской помощи по программе ОМС. Как показывает практика, наши граждане недостаточно информированы о том, как работает система обязательного медицинского страхования, не зная своих прав, не умеют пользоваться возможностями, которые дают эти права, не знают куда обращаться, если эти права нарушаются. Страховые поверенные - менеджеры здоровья, как назвала их министр здравоохранения Вероника Скворцова, будут сопровождать пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, оказывать им правовую поддержку, инициировать и организовывать экспертизы качества оказанной медицинской помощи.

Введение новой системы – это всего лишь переформатирование работы страховых медицинских организаций. Система страховых представителей состоит из трех уровней.

Задача представителей 1 и 2 уровней - непосредственная работа с застрахованными лицами, а именно информирование о правах, о медицинских услугах, которые застрахованные могут получить в рамках системы ОМС, в том числе о профилактических мероприятиях, проведение опросов граждан о доступности и качестве медицинской помощи в медицинских организациях.

Третий уровень - это врачи-эксперты, задача которых - принимать участие в разрешении спорных случаев на основе письменных обращений (жалоб) застрахованных лиц, связанных с доступностью и своевременностью оказания медицинской помощи, а также анализ показателей здоровья застрахованных лиц по результатам диспансеризации.

А каким образом можно получить необходимые консультации?

Во-первых, в Мурманской области в Территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Мурманской области начал работать круглосуточный контакт-центр 8-800-301-13-32 (бесплатный телефон контакт-центра ТФОМС), который осуществляет консультирование и принимает жалобы граждан, столкнувшихся с нарушениями при оказании медицинской помощи.

В работе центра заняты квалифицированные специалисты фонда и страховых медицинских организаций: врачи, юристы, экономисты.

Во-вторых, также можно лично прийти или позвонить в свою страховую медицинскую организацию компанию и получить бесплатную консультативную помощь по вопросам ОМС. Сделав бесплатный звонок в контакт-центр СОГАЗ-Мед 8-800-100-07-02, можно получить любую интересующую информацию, связанную с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС.

Ирина Викторовна, как Вы считаете - страховые представители реально будут помогать?

Страховые представители смогут более эффективно решать проблемы застрахованных лиц. В первую очередь за счет того, что они обладают комплексом знаний того, как права пациентов должны реализовываться. Почему сейчас так явно нарушаются права граждан в системе ОМС, навязываются платные медицинские услуги, не оказываются необходимые диагностические обследования, создаются ужасные очереди в поликлиниках или увеличивается время ожидания вызова врачей скорой медицинской помощи и много другое?

Потому что рядовой пациент имеет о своих правах очень общие представления. Нужен такой специалист, который будет аргументированно, конструктивно, с четким знанием норм закона разговаривать с администрацией лечебного учреждения. Человек, который скажет, где, когда и какие статьи законодательства были нарушены.

Таким образом, мы надеемся на то, что в большинстве случаев нарушений прав пациентов при оказании медицинских услуг по программе ОМС можно будет избежать или восстановить справедливость, если нарушение закона все же произошло.

Не можем обойти стороной и вот какой вопрос: сейчас во многих лечебных учреждениях Мурманской области ведутся ремонтные работы, облагораживаются не только помещения для приёма посетителей, но и оборудование поставляется самое передовое и современное. Когда же вновь возобновится выдача электронных полисов ОМС?

Действительно, мы с вами видим значительные улучшения в сфере работы Министерства здравоохранения Мурманской области именно для пациента: открываются доброжелательные регистратуры, проводятся ремонты, но останавливаться на достигнутом нельзя. В данный момент активно обсуждается возврат к выдаче электронных полисов ОМС на территории Мурманской области, оценивается готовность медицинских учреждений и страховых медицинских организаций по оснащению необходимым оборудованием для внедрения системы выдачи ЭПОМС. Точные сроки возврата к электронному полису пока неизвестны, но подготовка уже начата.