В Мурманской области привито свыше 23 тысяч человек

04 Сентября 2017 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Для осуществления эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Мурманской области начало ежедневный мониторинг хода иммунизации против сезонного гриппа.

В этом году за счёт федерального бюджета в регион поступит свыше 189 тысяч доз вакцины для взрослых и более 89 тысяч доз вакцины для детей, что позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей, снизить число заболевших

Для каждого эпидсезона создаётся своя вакцина. Для вакцинации взрослых в прививочную кампанию-2017 в основном применяется отечественная противогриппозная вакцина «Совигрипп», включающая в себя три рекомендованных ВОЗ штамма гриппа.

По состоянию на 1 сентября привито свыше 23 тысяч человек, среди которых более трети составляют медицинские и педагогические работники. Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидсезон необходимо привить не менее 40% населения области.

Управление Роспотребнадзора обращается ко всем жителям с призывом не пренебрегать вакцинацией против гриппа. Ведь вовремя сделанная прививка обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне. У привитых пациентов даже в случае заболевания болезнь протекает легче, без серьезных осложнений.

Напоминаем, что вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.