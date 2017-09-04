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Главная » Здоровье » В медицине внедряют систему клинических рекомендаций
 
 
 
 
05 Сентября 2017 года, 14:45

В медицине внедряют систему клинических рекомендаций


РОССИЯ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – С этого года в России началось внедрение системы клинических рекомендаций, а к концу следующего она должна быть распространена на все регионы. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве здравоохранения.

Клинические рекомендации закреплены в Федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья». Они предлагают врачам конкретные действия при лечении основных заболеваний. Перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту, методы диагностики и лечения. Всё это, по мнению специалистов, поможет врачу принять правильное решение.

В Минздраве добавили, что для ускоренной адаптации врачей к новым условиям работы в декабре 2016 года завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения. Для этого все врачи должны быть оснащены компьютерами.

«С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что рекомендации пока что носят добровольный характер, однако в дальнейшем их могут сделать обязательными.

«Клинические рекомендации разрабатываются всем профессиональным сообществом. Они могут помочь, особенно молодым специалистам, принять правильное решение, рассказать о новых препаратах, методах диагностики. Но при этом нужно учитывать особенности каждого пациента. Врачи должны опираться на предложенные методы лечения, но стать догмой они не могут», — сказал вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев.

 

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