Минздрав продлит больничный родителям, ухаживающим за тяжелобольными детьми

06 Сентября 2017 года, 14:15

РОССИЯ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения подготовило проект приказа «О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011».

Эти изменения необходимы для приведения нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В первую очередь они коснутся родителей подростков, страдающих тяжелыми заболеваниями.

«Отметим, что ранее у таких граждан могли возникать сложности в получении ими больничного, а также пособия по временной нетрудоспособности в случаях ухода за тяжелобольными детьми в возрасте от 15 до 18 лет. Указанный проект направлен на устранение всех подобных сложностей», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Минздрав планирует увеличить продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности при уходе за тяжелобольными детьми. Предлагается установить право родителей всех детей-инвалидов получать социальные выплаты в случае болезни ребенка до достижения им совершеннолетия. Также планируется увеличить с 15 лет до 18 возраст оказания помощи родителям тяжелобольных детей других, ранее не входивших в перечень категорий.

По словам представителей Минздрава, этот приказ касается и родителей ВИЧ-инфицированных детей. Для этой категории граждан листок нетрудоспособности выдается на весь период совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении.