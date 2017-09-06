В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции

07 Сентября 2017 года, 09:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В Ревде у пяти воспитанников ясельной группы «Теремок» детского сада №3 выявлена энтеровирусная инфекция. Как сообщили «Би-порту» в региональном управлении Роспотребнадзора, деятельность группы была приостановлена. Информация о заболевании поступила 4 сентября.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований санитарного законодательства. Речь, в частности, идёт о несоблюдении дезинфекционного режима, температурного режима при хранении овощной продукции и сырого яйца. Проведён отбор проб воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывов с объектов окружающей среды. В настоящее время материалы находятся в работе.

«Состояние заболевших детей характеризуется, как лёгкая степень тяжести, заболевание протекает в экзантемной форме (высыпание на коже), дети находятся на амбулаторном лечении», - говорится в сообщении.