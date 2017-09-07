У ФОМСа денег на зарплаты врачам хватит только один год

07 Сентября 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) денег на зарплаты врачам и медперсоналу будет хватать только в 2018 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета фонда на 2018–2020 гг., подготовленному в Министерстве здравоохранения.

По указу Владимира Путина 2012 года, в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% средней по экономике региона, где они работают, среднего и младшего медицинского персонала – 90 и 80%, а в 2018 – 200, 100 и 100%, приводят данные «Ведомости».

Доходы ФОМСа формируются в основном из страховых взносов работников, и в 2018–2020 гг. по плану это 1,89 трлн, 1,93 трлн и 2,01 трлн рублей соответственно. Удержать зарплаты врачей и медперсонала на установленном указом уровне удастся только в 2018 году – начиная с 2019, ФОМС ожидает дефицита. Чтобы покрыть его, фонду потребуются из федерального бюджета 95,5 млрд рублей в 2019 году и 170,4 млрд в 2020. Ранее сообщалось, что в бюджете Фонда на 2017-2019 гг. на индексацию выплат не хватает 0,5 трлн рублей.

Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин говорит, что у ФОМСа есть резервы – в 2016–2017 гг. были большие взносы, остался и запас средств на непредвиденные расходы, это обеспечит рост зарплат медиков в 2017–2018 гг. Но в 2019 все кончится, дополнительных доходов не будет, нужно заложить трансферт в ФОМС в федеральный бюджет, говорит Шишкин, или ждать решения президента.

Изначально планировалось три источника финансирования роста зарплат: треть – из федерального бюджета, треть – из региональных и треть – из внутренних резервов, за счет оптимизации штата и имущества, рассказывает директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. Но в 2013–2015 гг. работников стало меньше не на треть, а на 5–7%, имущество тоже сократилось мало, план не выполнен.

Майские указы в 2016 оказались недовыполнены на 1–2%: средние зарплаты россиян существенно выросли, чего не предвидели, объясняет Шишкин. В 2016 году здравоохранение было самым отстающим в выполнении указов. ФОМС финансирует около 70–80% медработников, остальные финансируются из федерального бюджета, работают в ведомственных учреждениях, системах санэпидемнадзора – им тоже нужно повысить зарплаты, а как это сделать – не известно.

Напомним, по данным Росстата средняя зарплата врачей в Мурманской области по итогам 2016 года составила 67,3 тысячи рублей, средняя зарплата младшего медицинского персонала – 26,5 тысячи рублей, среднего медперсонала – 37,2 тысячи рублей.