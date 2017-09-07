Мурманская область получит девять новых автомобилей «скорой помощи»

08 Сентября 2017 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Более тысячи новых автомобилей скорой медицинской помощи поступят в 75 регионов в 2017 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объёме 3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России на закупку в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи для организаций, определённых Минздравом России в субъектах Федерации, в соответствии с потребностями регионов», - говорится в справке к документу.

В соответствии с распоряжением, для Мурманской области будут закуплены девять автомобилей, в том числе восемь – полноприводных автомобилей полукапотной компоновки в северном исполнении, и один – в вагонной компоновке.

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»«, ООО «УАЗ».