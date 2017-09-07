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Главная » Здоровье » Вакцинация против гриппа – самая действенная мера в борьбе с гриппом
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 19:07

Вакцинация против гриппа – самая действенная мера в борьбе с гриппом


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В 2017 году предусмотрена вакцинация 40% жителей региона, что позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей Мурманской области и снизить число заболевших.

Вакцинация эффективнее всех иных профилактических мер, она способствует снижению заболеваемости гриппом в 1,4-1,9 раза, облегчает и уменьшает длительность течения болезни. Ни один неспецифический медицинский препарат не даёт такую защиту от гриппа.

В медицинские организации области уже поступило более 97% от общего числа заказанной вакцины для взрослых и 50% от заявленной вакцины для детей. Это отечественная противогриппозная вакцина «Совигрипп», состав которой обновлён, исходя из рекомендаций ВОЗ. Вакцина отвечает международным стандартам и обеспечивает защитный эффект у 80-90% привитых людей.

Современные противогриппозные вакцины почти не имеют противопоказаний и дают высокую эффективную защиту. Они представляют собой очищенные антигенные структуры вируса, не могут вызвать заболевание, но введение вакцины, способствуя выработке защитных антител, стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.

Вакцину вводят стерильным одноразовым шприцем. Осложнения – крайне редкое явление, связанное с индивидуальными особенностями организма. Потенциально возможные побочные эффекты вакцинации против гриппа обычно носят лёгкий характер и включают в себя болезненность и покраснение в месте инъекции. Некоторые люди сталкиваются с головной болью, мышечными болями, лихорадкой, усталостью. Эти побочные эффекты быстро проходят, в отличие от гриппа.

Перед вакцинацией обязательно проводится врачебный прием. Противопоказаний к вакцинации немного: прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных заболеваниях, при повышенной чувствительности организма к яичному белку, если он входит в состав вакцины.

 

 

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