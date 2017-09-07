С начала сезона активности клещей в медицинские организации Мурманской области обратилось 73 жителя

11 Сентября 2017 года, 13:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по Мурманской области на прошлой неделе зарегистрировано два обращения жителей области по поводу укуса клещами.

С начала сезона активности клещей в медицинские организации области обратилось 73 жителя, вернувшихся после посещения территорий, неблагополучных по клещевому вирусному энцефалиту. Среди них девять детей. Иммуноглобулинопрофилактику получили 39 человек, остальным иммунопрофилактика не была оказана в виду позднего обращения.

Несмотря на наступившую календарную осень, риск присасывания клеща в эндемичных клещевому вирусному энцефалиту районах сохраняется. Посещая Карелию, Башкорстан, Алтайский, Ставропольский, Краснодарский, Хабаровский края, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Пензенскую, Псковскую области, ряд стран ближнего и дальнего зарубежья, надо помнить, что активность клещей на низком уровне сохраняется до глубокой осени.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает о неспецифических видах профилактики, к которым относятся отпугивание клещей аэрозолями, мазями или другими средствами, которые наносятся чаще всего на одежду. При использовании средств необходимо внимательно изучить их состав. Во время и после посещения зон, где высока вероятность присасывания клеща, проводить само – и взаимоосмотры.

Самой надёжной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует всем, кто планирует посещение эндемичных территорий в следующем году, уже с текущей осени начать подготовку путём проведения иммунопрофилактики клещевого вирусного энцефалита. Прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага.