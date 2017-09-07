Марина Ковтун поручила проверить все медицинские учреждения на предмет отопления

11 Сентября 2017 года, 16:40

МУМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Подготовка к отопительному сезону в регионе – одна из главных тем еженедельных оперативных совещаний под председательством Марины Ковтун в августе и сентябре. На прошедшей неделе областная межведомственная комиссия завершила плановую работу проверкой готовности к зиме ЗАТО Североморск.

«Все 387 жилых дома в Североморске имеют паспорта готовности к отопительному периоду, запас топлива на котельных АО «МЭС» сформирован в объёме 77% от нормативного. Подготовка к отопительному сезону в Североморске проходит в соответствии с утвержденными графиками», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Минстр отметил, что сегодня в отстающих – только Кола и Никель, паспорта готовности там оформлены на 85 и 99% жилых домов соответственно.

«Жилищный фонд нужно подготовить к работе в отопительный период с подписанием актов и паспортов готовности до 15 сентября. Информацию о подключении многоквартирных домов необходимо передавать в Минэнерго области. Министерству поручается вести мониторинг подключения домов в случае принятия администрациями решений о начале отопительного периода. Напомню, что каждое муниципальное образование самостоятельно принимает решение о подаче тепла в жилые дома», – обратилась губернатор к руководителям всех муниципальных образований.

Сегодня на оперативном совещании Марина Ковтун акцентировала внимание на жалобы пациентов больницы «Севрыба» на отсутствие тепла в лечебном учреждении. Она поручила Владимиру Гноевскому совместно с руководителями муниципальных образований проверить, все ли региональные медицинские учреждения подключены к теплу. Проверку необходимо провести в кратчайшие сроки. Отопление уже подключено в Верхнетуломском, Ревде и Ловозеро. В Полярных Зорях отопительный сезон начнётся с 13 сентября. Когда отопление появится в домах мурманчан, не известно.