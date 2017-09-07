С регионального минздрава продолжают взыскивать средства за отсутствие льготных лекарств

12 Сентября 2017 года, 11:00

КАНДАЛАКША/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши провела проверку по обращению местного жителя, права которого на бесплатное получение лекарства были нарушены. Речь в частности идёт о препарате «Леводопа +Бенсеразид», применяемого при болезни Паркинсона.

В ходе проведения проверки было установлено, что государственные контракты на поставку препарата Министерством здравоохранения Мурманской области не были заключены, поэтому ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» отказывало в выписке рецептов на препарат. Таким образом, гражданин не был обеспечен лекарство в декабре 2016 года, а также в феврале и марте 2017 года.

По результатам проверки прокурором города направлено в Кандалакшский районный суд исковое заявление с требованием признать отказ Кандалакшской ЦРБ незаконным, а с Министерства здравоохранения Мурманской области взыскать в пользу гражданина 4123 рублей, потраченных им на приобретение лекарства.