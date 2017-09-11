165,3 млн рублей пойдет на обеспечение северян с ограниченными возможностями здоровья

12 Сентября 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В текущем году для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) из федерального бюджета региональному отделению Фонда социального страхования выделено 165,3 млн рублей.

108,8 млн рублей из них направлено на закупку ТСР, 56,5 млн рублей – на выплату компенсаций. Для выполнения поставленных задач проводятся конкурентные процедуры по закупке ТСР, среди которых большая часть в форме электронных аукционов. В результате заключено 67 государственных контрактов общей стоимостью 73,8 млн рублей. Основная часть средств направлена на приобретение протезно-ортопедических изделий, памперсов и абсорбирующего белья, средств при нарушениях функций выделения.

За восемь месяцев в региональное отделение Фонда социального страхования обратилось и встало на учет 4234 северянина с ограниченными возможностями здоровья. Количество поступивших заявок превысило 12 тысяч. На сегодняшний день заявителям выдано более 1 млн изделий, выплачено компенсаций за самостоятельно приобретенные 154 тысяч изделий.