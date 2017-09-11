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Главная » Здоровье » В России хотят развивать медицинский туризм
 
 
 
 
15 Сентября 2017 года, 08:30

В России хотят развивать медицинский туризм


РОССИЯ/ 15 сентября/ Б-ПОРТ – Россия намерена войти в число стра-лидеров медицинского туризма. Ещё в марте 2017 года президент Владимир Путин поручил создать специальный проектный офис Минздрава РФ по развитию въездного медицинского туризма. Об этом «Известиям» сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

Программа привлечения иностранных пациентов предполагает создание регионов-кластеров, на базе которых будет развиваться медицинский туризм. В их число войдут столичный, северо-западный, новосибирский (включая Томск) и другие кластеры. Определен и список из 17 пилотных ФГБУ для реализации программы.

Объем медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам в 2016 году составил более 1,5 млрд рублей. Всего к услугам российских медиков обратились более 66 тысяч пациентов. Такие данные приводит Минздрав. В первом полугодии 2017 года за медицинской помощью в Российскую Федерацию приехали 14,2 тысяч человек. Объём оказанных им услуг составил 461,2 млн рублей.

Около 60% всего потока медтуристов сегодня составляют граждане стран Центральной Азии, еще треть пациентов приезжает в Россию из Европы. По словам Сергея Краевого, предполагается, что работа с иностранцами будет вестись как через централизованную организацию медицинского туризма (как, например, в Южной Корее), так и через создание международных отделов при стационарах (как в Германии). В федеральных учреждениях у иностранцев наиболее востребованы следующие профили: онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия и нейрохирургия. В частных клиниках — стоматология, гинекология и вспомогательные репродуктивные технологии, а также пластическая хирургия.

В Минздраве ожидают, что реализация программы позволит вывести Россию в страны-лидеры медицинского туризма, а поток иностранных пациентов в нашу страну может превысить 500 тысяч человек в год.

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