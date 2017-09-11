Более 1200 жителей Мурманской области уже сделали прививку от гриппа в мобильных прививочных кабинетах

16 Сентября 2017 года, 14:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ - Для вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманской области продолжают работать мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона может сделать прививку против сезонного гриппа. Такими кабинетами уже воспользовались 1210 человек.

В Мурманске с 18 по 30 сентября специализированные автомобили будут расположены около гипермаркетов «Лента» и «Твой». В этот период выездные прививочные бригады Мурманской городской поликлиники №2 будут проводить вакцинацию населения по следующему графику: с понедельника по субботу (воскресенье – выходной) с 11 до 18 часов по адресам: ул. Шевченко, 34 – у гипермаркета «Лента» и пр. Кольский, 51/8 – у гипермаркета «Твой».

Кроме того, выездная прививочная бригада Мурманской городской поликлиники №2 будет работать 16 сентября во время проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Мурманске.

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.