За отказ делать прививку ребёнку могут наступить финансовые последствия

18 Сентября 2017 года, 08:25

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в отношении родителей, которые отказываются делать прививки своим детям, могут быть приняты меры финансового характера.

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребёнок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — рассказала министр в эфире НТВ.

Скворцова отметила, что у многих жителей России «ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями».

«Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся, вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьёзными осложнениями», — добавила она.