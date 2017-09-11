В Минздраве объяснили отсутствие отопления в инфекционном отделении детской больницы

18 Сентября 2017 года, 09:50

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В министерстве здравоохранения Мурманской области рассказали, почему в инфекционном отделении Мурманской детской клинической больницы отсутствовало отопление. Ранее о том, что в палатах отсутствует отопление и горячая вода, рассказали родители пациентов. По их словам в палаты самых маленьких детей выдавали обогреватели, но на всех их не хватало.

В Минздраве «Би-порту» пояснили, что тепло в отделении отсутствовало, поскольку проводились работы по монтажу автоматизированного теплопункта с погодозависимой автоматикой.

«12 сентября 2017 года АО «Мурманэнергосбыт» уведомил медицинскую организацию о подключении к источнику теплоснабжения от ТЦ «Северная». Теплопункт принят специалистами Ростехнадзора без замечаний, состояние систем холодного и горячего водотеплоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Подключение теплопункта состоялось 14 сентября 2017 года в 16:00», - говорится в ответе первого заместителя министра здравоохранения Романа Москвина.

Он также сообщил, что до запуска теплопункта все палаты были обеспечены электрообогревателями, горячую воду обеспечивали водонагреватели, расположенные в санитарных комнатах.

15 сентября стало известно, что по факту отсутствия в инфекционном отделении отопления прокуратура Мурманской области проведёт проверку.