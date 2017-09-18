Более 53 тысяч жителей Мурманской области сделали прививки от гриппа

18 Сентября 2017 года, 15:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории области находится на неэпидемическом уровне. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов негриппозной природы.

В Мурманской области, начиная с августа, проводится вакцинация против гриппа, в том числе декретированных групп, входящих в группу риска заболевания. Вакцинация проводится противогриппозной вакциной отечественного производства «Совигрипп», содержащей в своём составе актуальные штаммы гриппа. На 15 сентября привито свыше 53 тысяч человек.