Пять жителей Мурманской области заболели из-за укусов клещей

18 Сентября 2017 года, 16:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Жители Мурманской области продолжают обращаться в медицинские организации области с жалобами на укусы клещами. На 14 октября зарегистрировано 76 обращений. Все пострадавшие прибыли с территорий, где наблюдается неблагополучие по клещевому вирусному энцефалиту.

В текущем сезоне медицинские работники зарегистрировали заболевание иксодовым клещевым боррелиозом у четырёх жителей региона. Укусы заражёнными клещами произошли в Башкортостане, Карелии, Московской и Брянской областей. Также в текущем сезоне после посещения Онежского района Архангельской области, у жительницы Мурманской области зарегистрирован случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

По данным лабораторных исследований вирусофорности клещей, т.е. определение клещей, заражённых вирусом КВЭ, за прошедший период было исследовано 38 клещей, в 10 особях обнаружен антиген клещевого вирусного энцефалита.