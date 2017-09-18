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Главная » Здоровье » Систему оказания первой помощи хотят унифицировать
 
 
 
 
19 Сентября 2017 года, 10:00

Систему оказания первой помощи хотят унифицировать


РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Систему оказания первой помощи приведут к единообразию, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Геннадий Неудахин. По его словам, сейчас формируют нормативно-правовую базу и курс обучения.

«Очень многие люди могут оказывать такую помощь, фактические это десятки миллионов человек. Важно их подготовить единообразно, потому что сейчас ситуация не очень хорошая — ребенок в школе учится одному, в институте — другому, на работе говорят забыть всё, чему учили. На выходе мы имеем человека, у которого сборная солянка в голове и который не может сориентироваться в критической ситуации», — пояснил специалист.

Первостепенная задача ведомств, отмечает Неудахин,— унифицировать курс подготовки по оказанию первой помощи. Он должен давать одинаковый уровень знаний людям любой профессии. Причем приоритет в обучении отдается тем, кто не имеет специального медицинского образования.

Специалисты НИИ при Министерстве здравоохранения, которые участвуют в унификации системы обучения, считают, что навыками оказания первой помощи должны владеть минимум 25% населения.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

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