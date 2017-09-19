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Главная » Здоровье » Заболеваемость гриппом в России снизилась на 38%
 
 
 
 
19 Сентября 2017 года, 11:06

Заболеваемость гриппом в России снизилась на 38%


РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Заболеваемость гриппом в России снизилась впервые за последние три года, пишут «Известия».

По статистике Роспотребнадзора, в прошлом году с января по июль было 81,7 тысяча заболевших, а в текущем — 50,9 тысяч, что на 37,8% меньше. Среди детей до 14 лет заболеваемость гриппом снизилась лишь на 15%. Снижение заболеваемости объясняют легким штаммом вируса в эпидемиологическом сезоне-2016/17.

«В сезоне-2016/17 циркулировал штамм гриппа A(H3N2), а годом ранее A(H1N1)2009, который вызывал скорое развитие болезни, больше осложнений и летальные исходы», — пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году смертность от гриппа была в 20 раз ниже, чем годом ранее.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что ежегодно готовятся к сезонному подъему заболеваемости гриппом, в том числе стараются увеличить охват населения прививками.

«За последние пять лет в 1,4 раза увеличен охват населения вакцинацией против гриппа — до 38,2% от численности населения в 2016 году. В результате принятых мер по вакцинации удалось снизить заболеваемость гриппом за пять лет в 3,5 раза (с 216,7 до 60,73 случая на 100 тыс. населения) и уменьшить долю осложненных форм гриппа», — заявили в министерстве.

По состоянию на 15 сентября в Мурманской области привито свыше 53 тысяч человек, а заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

Фото: Fotolia

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