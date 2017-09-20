10% детей в России страдают проблемами со слухом

21 Сентября 2017 года, 14:40

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Проблемы со слухом есть у каждого десятого ребенка в стране. Причем у 40% из них — четвертая стадия глухоты, когда люди практически ничего не слышат. Таковы данные Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России.

«Причины потери слуха бывают генетическими. Есть пациенты, которые постепенно теряли слух. Могут быть и травматические причины, например ожоги разной степени», — сообщил «Известиям» врач-сурдолог Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Васиф Мамедов.

По его словам, с сенсоневральной тугоухостью (глухотой) справиться может только сложная операция.

«Основной метод лечения — кохлеарная имплантация, когда функцию уха выполняет электрод. Имплант — электрод — вживляется в улитку. Снаружи находится процессор, который ловит микрофоном звуки, кодирует их на электронные импульсы и через магнит дает импульс на электрод. Электричество идет по нерву и выполняет функции нашего уха», — пояснил Мамедов.

Врач обратил внимание на то, что среди приобретенных проблем со слухом одна из причин — неправильное лечение отита. Причем пик заболеваемости приходится как раз на осенне-зимний период, этот диагноз ставится в полтора-два раза чаще, чем в другое время года.

Врач-сурдолог Костромской городской больницы Галина Соколова рассказала, что в России растет число детей, у которых проблемы со слухом начинаются из-за бесконтрольного прослушивания музыки в наушниках.